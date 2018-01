Depois de amargar queda de 40% no faturamento em 2013, a associação de importadores de bens de consumo aposta suas fichas na… Copa. Os produtos devem chegar às lojas já neste primeiro trimestre.

São estimados US$ 900 milhões em importações (1/3 do volume do ano inteiro) somente para esse período – ou cerca de 1.500 itens alusivos à seleção de Felipão.