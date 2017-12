O acidente que vitimou Eduardo Campos não será investigado apenas pelas polícias Federal e Civil. As chances são grandes de a Receita Federal checar se a importação da aeronave com benefícios fiscais foi desvirtuada por uso indevido e venda a terceiros sem prévia aprovação.

A depender do resultado, as partes envolvidas poderão perder direito ao seguro e ainda dever à Receita multa equivalente ao valor do avião, além de serem responsáveis pelos danos aos moradores de Santos.

PR-AFA 2

E se for comprovado que a Cessna Finance Export Corporation (atual proprietária) venderia a aeronave ao fim do contrato de arrendamento por valor residual, os envolvidos poderão ser condenados por simulação fraudulenta – inclusive a Cessna.

Não poderiam pleitear benefício fiscal ao comprar o jato.