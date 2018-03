A cúpula do PPS sabe que uma eventual fusão com o PSDB – que, oficialmente, os parlamentares do partido negam – levaria a uma debandada de quadros. Mas um dos cardeais da legenda avalia que não há outra saída. “A perspectiva é de um sangramento devido à janela da infidelidade da reforma política”, afirma.



Mas a conversa existe. A idéia, celebrada no PSDB, é fundir estruturas até 2010.

