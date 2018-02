Os empresários da construção presentes ao encontro com Joaquim Levy, quinta-feira, na Apeop, não se entusiasmaram muito com o novo projeto de lei PPP Mais, apresentado por um assessor do ministro.

Querem primeiro receber o que lhes deve o governo – só no Dnit a conta passa dos R$ 2 bilhões.

Por outro lado, se interessaram por sugerir a Levy que troque o nome do… projeto.