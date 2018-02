Com R$ 30 milhões no caixa e sem patrocinador fixo, o São Paulo enfrenta um desafio nos próximos 30 dias: cortar 20% dos funcionários e dos gastos em todos as áreas. Motivo? Segundo o novo presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, trata-se de contenção de despesas.

Após a Copa, o cartola pretende ir à caça de um zagueiro e um volante para o time. Na Europa.