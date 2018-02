Tempos de crise de água e energia, a Unilever comemora: reduziu em 6% o consumo de água de suas fábricas no ano passado. E economizou energia equivalente ao consumo de 6 mil casas. Os dados serão anunciados dia 15, no Leopolldo do Itaim.

