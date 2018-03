Não foi por pouco que Henrique Meirelles aceitou ser presidente do conselho consultivo do grupo J&F, holding que controla, entre outras, a JBS.

Consta que seu salário anual, conforme o desempenho do Grupo, pode chegar a R$ 30 milhões. Excelente complemento aos US$ 700 mil/ano que recebe como aposentado do BankBoston.