Em artigo para a Revista do Advogado, escrito pouco antes de morrer, Márcio Thomaz Bastos sugeriu algumas linhas mestras para se tratar a corrupção no País. Fala em “estratégias preventivas”, depois sobre as “repressivas”, pede prestação de contas de campanhas em tempo real e “regras confiáveis para licitações e contratos”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.