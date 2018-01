Domingos Montagner estava de olho no papel de Carlos Marighella no longa que contará a história do guerrilheiro. O ator tinha ficado encantado ao ler a biografia escrita por Mário Magalhães e chegou a escrever um e-mail para Wagner Moura – que vai dirigir o filme.

