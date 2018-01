Um dos últimos lançamentos da editora Cosac Naify – o livro de Beatriz Azevedo, Antropofagia – Palimpsesto Selvagem – tem capa e ilustrações com trabalhos de Tunga, que fez os desenhos no início do ano.

Trata-se de leitura microscópica do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade.