Rogério Ceni não terá um busto tão cedo no Morumbi. Perguntado depois da homenagem prestada ao goleiros por seus 20 anos no Tricolor, Juvenal Juvêncio foi direto: “Estátua aqui no São Paulo só para quem já foi dessa para melhor”.

