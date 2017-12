A Agência Mundial Antidoping (Wada), segundo fonte em Montreal, está com sérias dúvidas se o novo Ladetec ficará pronto a tempo da Olimpíada. O laboratório, exigência do COI e que já consumiu R$ 100 milhões, ainda está em construção no Rio.

Fará, se Deus quiser, exames de atletas durante os Jogos.

…ou negativo

Vale lembrar que a antiga unidade do Ladetec, também carioca, perdeu – em agosto do ano passado – a credencial da Wada após uma série de falhas em testes antidoping.

Outra preocupação dos executivos de Montreal é que, em condições normais, a licença da agência internacional pode demorar entre dois e três anos para sair.