Posicionamento

O fato de Valéria, esposa de Fernando Capez, ocupar cargo de confiança no Ministério Público de São Paulo não interfere nos trabalhos de Márcio Elias Rosa, responsável pela investigação que envolve o presidente da Alesp em fraudes de merenda escolar, segundo o próprio procurador-geral.

“Todos no MP sabem que ela não trabalha diretamente comigo. O próprio Capez é promotor também e, salvo engano, tem relação com todos os promotores de São Paulo. Então, se fosse assim, não salvaria um”, destacou ontem Elias Rosa, procurador-geral do MP-SP.