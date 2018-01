Carlos Siqueira e Marcio França, do PSB, Paulinho, do Solidariedade, Roberto Freire e Arnaldo Jardim, do PPS, Carlos Lupi e Medeiros, do PDT, e Campos Machado e Marlene, do PTB – além de representantes de PV, Pros e partidos menores –, estão confirmados na festa de aniversário de Marta Suplicy, marcada para dia 20.

Na lista dos 100 convidados não está… Haddad.