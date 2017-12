Cultura programa enquadrar Lei Rouanet nas normas do TCU

À sombra do episódio “livro de Claudia Leitte” – a revolta online da última semana contra a captação de recursos via Lei Rouanet para editar a biografia da cantora –, Juca Ferreira se organiza para reunião, em março, com a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura.

Tema do encontro? Como encaixar a Rouanet nas recomendações feitas pelo TCU no último dia 4. O tribunal pede mais equilíbrio na aplicação dos recursos e que se limite o financiamento de artistas já consagrados.

Pós-Rouanet 2

Enquanto isso, o MinC faz suas contas. Espera que o ProCultura, que substituirá a lei atual, passe no Senado e vá à sanção presidencial até o final do ano.