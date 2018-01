Portugal Telecom fica com 25% na fusão Oi-PT

As negociações entre Oi e Portugal Telecom esquentaram hoje à tarde. Atual situação: a holding do Grupo Espírito Santo está se comprometendo a pagar a dívida que possui com a PT (852 milhões de euros) no prazo de quatro a seis anos­ — em parcelas anuais. Se essa engenharia der certo, a participação acionária da PT na fusão com a Oi fica corrigida a aproximadamente 25% . Qual seria o outro caminho? Pelo que se apurou, só a Justiça.

Fato a ser registrado: a PT delegou as negociações para a ON GOING, grupo de mídia que tem fortes relações com o Grupo Espírito Santo.