Porta giratória

O recorde de ontem do ministro da Integração, Pinheiro Dória, que assumiu de manhã e renunciou na hora do almoço, é o quinto caso seguido do que oposicionistas chamam, em Brasília, de “ministério ambulante”.

Em cinco semanas, Dilma teve um ministro da Justiça que entrou e teve de sair (Wellington Silva) e outro que estão tentando tirar (Eugênio Aragão). Mais um que quer assumir e não deixam (Lula, na Casa Civil).

E por último um que até mudou de partido (do PRB ao PROS) para ficar no cargo mas no troca-troca ficou de fora (George Hilton, Esporte).

