O pessoal do Porta dos Fundos dá os primeiros passos no processo de internacionalização da marca. A trupe já está conversando em Portugal e aproveitará o Mipcom – que acontece em Cannes, no mês que vem – para levar o formato a outros países.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.