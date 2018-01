Henrique Alves, ministro do Turismo, pode deixar o governo. Pelo menos, é o que se espera no Palácio do Planalto, segundo fontes próximas a Temer.

O motivo seria o acúmulo de notícias negativas contra o peemedebista. A gota d’água teria sido a nova revelação sobre a delação de Sérgio Machado ao MPF no âmbito da operação Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro diz ter pago a Henrique Alves R$ 1,55 milhão.