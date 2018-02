Porta aberta

Wolfgang Menke trabalhou por anos com publicidade, mas desde 2013, cansado da rotina, alugou uma casa charmosa na Rua Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros, e criou a House of Work, um coworking com clima descolado. “Deu tão certo que aluguei a casa do lado e criei o House of Food, primeiro coworking de gastronomia do Brasil”, conta Wolf (como é chamado pelos amigos). Ele aluga a cozinha industrial completa para chefs, que preparam e vendem suas receitas lá mesmo. “O lugar vira restaurante, e o pessoal faz fila na porta na hora do almoço”, comemora. Visionário, Wolf comprou uma terceira casa no mesmo quarteirão e lá vai abrir o House of Learning, coworking dedicado à educação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.