Por uma vida leve

As irmãs Rochele e Mariela Silveira, sócias diretoras do Kurotel – Centro Médico de Longevidade e Spa – são as embaixadoras, pelo segundo ano consecutivo, do GWD (Global Wellness Day). “O Dia Mundial do Bem Estar é um projeto social global, sem fins lucrativos. Seu objetivo é conscientizar e motivar as pessoas a viverem melhor”, explica Mariela. De que forma? “Através da reflexão sobre uma vida mais saudável e com mais significado”, complementa. O projeto conta com embaixadores e apoiadores de diferentes partes do globo e tem como guia o Manifesto de 7 Passos. “O mundo precisa de pessoas que voluntariamente auxiliem o próximo a viver melhor. E que dediquem uma pequena parte do seu tempo para espalhar esta sábia mensagem”, finaliza Rochele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.