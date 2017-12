Hugo Leal, deputado do Pros, pediu providências a Eduardo Cunha. Não gostou de o Contran ter adiado, pela quarta vez seguida, a obrigatoriedade do exame toxicológico que se faz a partir do fio de cabelo para identificar se o condutor consumiu drogas ilícitas.

A medida, que passaria a valer para motoristas de caminhão, ônibus e vans a partir deste mês, só vai vigorar a partir de janeiro de 2016.