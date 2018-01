Amal Alamuddin, mulher de George Clooney, já está na mira dos e-commerces chineses. Nada a ver com suas roupas – como geralmente acontece com ícones fashion.

No mais famoso site de compras do país asiático, Aliexpress, está à venda uma… peruca, que imita as madeixas da advogada de origem libanesa. Valor do mimo? US$ 300.