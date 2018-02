Hoje, às 23 horas, uma pista da Marginal do Tietê será fechada. O mesmo acontecerá, em seguida, na Marginal do Pinheiros. É que – dentro de um caminhão gigante – sai do Campo de Marte o avião bimotor marca Vulcanair. A ser transportado até o Hotel Transamérica, onde será exposto na feira Boat Show.

Estimativa do tempo de percurso? Cerca de quatro horas.

Mas o que tem a ver um avião com uma feira de barcos? Responde João Moutinho, dono da aeronave: “É o tipo que serve clientes de iates classe A”.