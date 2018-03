Petistas insistem em defender Lula junto a Cármen Lúcia

Às voltas com seguidas cobranças para pautar no STF o pedido de habeas corpus de Lula, Cármen Lúcia teve de exibir, na quinta-feira, muita paciência. Um grupo de parlamentares petistas, entre elas Gleisi Hoffmann, Benedita da Silva e Maria do Rosário, pediu uma audiência, mesmo sem agenda.

Em seguida, foram ao gabinete por conta própria e não deixaram à ministra outra escolha a não ser ouvi-las.

Diante da enfática defesa do ex-presidente, Cármen ouviu em silêncio… e agradeceu.

