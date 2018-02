Por favor, votem

Existe grande preocupação entre integrantes da coligação Serra em relação ao índice de abstenção no domingo. Segundo Indio da Costa, pesquisas indicam que do total dos que deixaram de votar no primeiro turno, dois terços teriam optado pelo candidato tucano.

A torcida é por chuva pelo Brasil no fim de semana, desestimulando o eleitor a viajar. Combinaram com São Pedro? “Já viu índio não fazer chover?”, brincou durante voo Rio-São Paulo, domingo. Indio da Costa não foi reconhecido pelo efetivo da TAM nem por boa parte dos passageiros. Em gesto raro em se tratando de políticos, tampouco se “auto-anunciou” se comportando como passageiro comum.