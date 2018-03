Nada mais didático, para avaliar a crise no Estado de São Paulo, do que comparar o consumo de energia de fevereiro com o fevereiro anterior. A indústria consumiu 12,2% menos, o comércio cresceu 1,3% e o consumo residencial deu empate.

Ou seja: a crise bateu forte na indústria mas não pegou ainda o consumidor.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte