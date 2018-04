MinC retribui a colombianos por ajuda à Chapecoense

Uma equipe do MinC já começou a planejar a Semana Cultural Brasil-Colômbia, que deve acontecer em Bogotá e Medellin, provavelmente em abril. O evento é uma forma, segundo o ministro Roberto Freire, de os brasileiros agradecerem o apoio e a solidariedade dos colombianos na tragédia envolvendo o time da Chapecoense, na qual morreram 71 pessoas.

“A Colômbia mostrou ao mundo a humanidade do seu povo”, disse o ministro. “Queremos agradecer toda a fraternidade que recebemos neste episódio de dor”.

Na semana que vem, o diretor da área internacional do MinC, Adam Jaime Muniz, negociará as atrações brasileiras do projeto, que deve acontecer pouco antes da Feira do Livro de Bogotá (Filbo), a ser aberta dia 25 de abril.