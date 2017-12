Pouco tempo antes de ser preso, na semana passada – em operação policial no Paraguai –, Roger Abdelmassih fez consultas a interlocutores, no Brasil, sobre a possibilidade de deixar o país para morar… em Paris ou Milão.

Foi desaconselhado a seguir adiante com seus planos.

…abaixo

A propósito: a mulher do ex-médico, Larissa Maria Rosa – que anda sumida desde a captura do marido –, se movimenta para fixar residência em Miami, com os filhos gêmeos.