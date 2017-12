População de golfinhos do Rio cai de 440 para 40 em 30 anos

Não bastasse a fase ruim na política, na saúde e na segurança, o Rio de Janeiro viu sua população de golfinhos – símbolo de sua bandeira – cair de 440 para 40, em 30 anos, por causa dos abusos no meio ambiente. A saída? Implantar uma governança conjunta de 15 municípios da macrorregião para recuperá-la.

Esse é um dos temas de Baía da Guanabara: Passado, Presente e Futuros, que a editora Andrea Jakobsson Estúdio lança nesta segunda-feira, no AquaRio. Com fotos raras do Rio Antigo e ensaio de Marco Terranova sobre as condições atuais da baía.

