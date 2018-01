Pop, filas e namoro

No sabadão em que Rihanna atraía todos os holofotes, no palco e fora dele, os camarotes ficaram pequenos para tanto convidado. E o aperto era maior na fila da Pepsi, interminável, com gente esperando durante horas – enquanto Leticia Birkheuer, que estava lá dentro, decidiu juntar-se aos amigos na pista. Na bancada, a garota fenômeno Gabriela Pugliesi reunia à sua volta dezenas de meninas, todas pedindo selfie. E ela atendia com paciência, fazendo sempre a mesma pose das mãos juntas formando um coraçãozinho. Com 1,5 milhão de seguidores na rede social, Gabriela jura: “Nunca fui assediada por homem nenhum”. Seu namorado novo, Erasmo Vianna, virou motivo de polêmica. Vem a pergunta: “Como vê todo esse assédio por causa do namorado?” Resposta: ‘Gente, vou lá ouvir essa música, que eu amo demais…”

Lulu Santos, nesse momento, está no palco cantando um de seus versos conhecidos – “Consideramos justa toda forma de amor” – mas as atenções se voltam para Gabriela no momento em que, ao seu lado, está passando justamente Rachel Apollonio. Que era a ex de seu par.

O elenco de Verdades Secretas, que acabou de acabar na sexta, estava em peso na Pepsi. Camila Queiroz, a Angel, muito assediada, protegeu-se com o namorado, o modelo Lucas Cattani. E dá-lhe fotos, poses ao lado de Suzana Vieira, de Gabriela… com intervalos para beijos no rapaz. Tudo indica que passarela, para Camila, é passado: já confirmou seu papel no novo folhetim de Walcyr Carrasco.

Quem gostou também da vida de atriz foi Yasmin Brunet. Com o marido Evandro Soldati a tiracolo, ela avisou que vão decidir se passam mais algum tempo em Nova York. Mas avisa: “Foi maravilhoso atuar”. E ela quer mais. / PEDRO HENRIQUE FRANÇA, ESPECIAL PARA O ESTADO.