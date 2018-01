O governo Alckmin não está conseguindo aprovar, na Assembleia, o empréstimo de até US$ 210 milhões do Bird para a Linha Amarela do Metrô. Parte da base aliada ajudou a obstruir votação anteontem. E ontem faltou quorum.

