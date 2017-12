A arte de inventar sobre fotos

Didu Losso – curador de exposições especiais no Brasil e nos Estados Unidos – selecionou imagens de surfe do renomado fotógrafo Ricardo Borghi e convidou, para fazerem intervenções nas imagens, personalidades como Tim Armstrong, vocalista da banda Rancid, e Tul Jutargate – que faz bordados para celebridades como Pharrell Williams e Kate Perry, além de outras figuras do meio artístico.

O resultado foram 33 obras que Didu selecionou e reuniu na mostra Caos On Canvas, que tem abertura prevista para esta quinta-feira, no Hotel Unique, na zona sul de SP.

A exposição – que o curador pretende exibir como um novo olhar da contracultura –, viaja, no mês que vem, para Los Angeles – onde ficará exposta na Galeria Vinicius de Morais.