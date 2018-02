A cúpula do PT está cada vez mais angustiada com o julgamento do mensalão. “O STF vem mostrando que não importam as provas materiais e, sim, o espectador. Da forma como as coisas caminham, assistimos à politização do Judiciário e à judicialização da política, colocando em xeque as instituições”, teoriza Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Setorial Jurídico do PT.

