Bossa Nova, comédia romântica de Bruno Barreto lançada em 2000, acaba de ser adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York para integrar a coleção de filmes do museu.

A “estreia” acontece neste sábado, quando o longa será exibido no cinema do MoMA, dentro da mostra que reúne as recentes aquisições.