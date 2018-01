Escalado pelos tucanos para retomar diálogo com Kassab, Walter Feldman vê duas saídas para PSDB e PSD caminharem juntos na disputa municipal: ou Serra ou candidaturas próprias, com pacto de não agressão no primeiro turno.

