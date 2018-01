Ponte para o futuro

PMDB e PSDB tentam reproduzir em São Paulo a aliança que acertaram nacionalmente. Com este intuito, José Yunes, presidente do PMDB municipal e assessor direto de Temer, Márcio Toledo, marido de Marta, e João Doria se encontraram na semana para definir a aproximação.

A conversa, ao que se apurou, não inclui secretaria na gestão tucana. Por enquanto.

Ponte 2

Indagado pela coluna, Yunes confirmou o encontro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ponte 3

Doria está cercando também o PSD. Em outra uma conversa, com Kassab, conseguiu promessa de ajuda do Ministério da Ciência e Tecnologia para transformar a capital na primeira “metrópole smart” do hemisfério Sul.