Ponte Minas-SP

Estava marcada para ontem à noite conversa entre Aécio e Serra em São Paulo. FHC foi o maior incentivador desse encontro “olho no olho” para definir se Serra entra no projeto para ajudar a eleger o mineiro presidente da República ou se rompe. O ex-presidente tem defendido que, se for para Serra optar por outro caminho, que o faça agora.

Vale registrar: consta que Aécio não quer que o partido fique parado à espera de Serra.

Ponte 2

Fontes do Bandeirantes confirmam que Alckmin tem conversado com FHC e Aécio para construir consenso no PSDB paulista.