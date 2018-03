O Planalto e a Igreja Universal estão numa ótima.

Jerônimo Alves, presidente da igreja, negocia com o Ministério dos Esportes para, com suas ONGs, levar 60 núcleos do programa “Segundo Tempo” a áreas atingidas por enchentes em Santa Catarina.

