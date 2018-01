Ponte aérea

O casal Renato Pereira e Clara Tarran trocou o Rio por SP para abrir a primeira loja paulistana da marca carioca Escudero, de acessórios em couro – as bolsas e mochilas são o forte da empresa. O local escolhido pela dupla foi um galpão em Pinheiros. “Gosto de nos definir como uma marca 100% brasileira, pois só usamos matéria-prima daqui, mas com design pensado para o mundo”, explica Clara, que passou pelo estilo de marcas como Osklen e Maria Bonita Extra no Brasil e Tory Burch e Alexander Wang em NY. “Só usamos couro de alta qualidade, somos muito rigorosos nisso. E não fazemos peças que não sejam atemporais”, conta Fernando, que é ex-modelo e velho conhecido das areias cariocas, onde chegou a ser eleito ‘muso do verão’ pelo extinto Jornal do Brasil.

