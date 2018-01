Ponte Aérea

Renato Ratier aposta alto no Rio de Janeiro. O empresário vai inaugurar, no começo do ano que vem, um complexo cultural – ainda sem nome – na zona portuária da cidade. Seu plano é reunir, no local, seus bem-sucedidos empreendimentos paulistas, a Degde, o restaurante Bossa e seu estúdio de música eletrônica, a loja Ratier, além de livraria e oficinas de música, arte, teatro e dança. “Acredito que esse caldeirão artístico é muito rico para os profissionais das artes. Essa interação pode trazer parcerias incríveis”. A data de inauguração vai depender do fim das obras na região.

