Ponte aérea

A carioca Gilda Midani e a paulistana Carolina Overmeer são amigas de longa data e dividem o mesmo bom gosto e visão de moda. “Sempre sonhamos em abrir loja em Paris. O sonho virou realidade, só que nos Jardins”, diverte-se Carol. A dupla acaba de inaugurar a multimarcas G&Co – acoplada ao espaço de Gilda, na Oscar Freire. “Somos representantes exclusivas das grifes Dries Van Noten, Ann Demeulemeester e Rick Owens na América do Sul”, conta Gilda. “Escolhemos essas três marcas por serem atemporais e muito bem feitas”, emenda Carol. “O engraçado é que, quando os abordamos, já estavam de olho no nosso mercado. Fizemos, praticamente, um Enem fashion para trazê-los”, completa Gilda. As moças frisam que as roupas serão “superdemocráticas em questão de tamanho”. Coisa difícil de achar pelo Brasil.

