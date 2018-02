Aldo Rebelo está tentando sincronizar sua agenda da Copa com a de Joseph Blatter. O ministro do Esporte quer visitar todas as sedes na primeira fase do Mundial e ver todas as seleções em ação. “Brasil, só mesmo na estreia, no Itaquerão”, explica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.