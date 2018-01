Ponta dos pés

Roberto Oglouyan– um dos fundadores da Zeppelin calçados – convidou a filha Roberta Mel, formada em moda e designer, para um projeto inovador: o Un1K .Trata-se de um e-commerce, inspirado pelo conceito“designed by you”. Do que se trata? É uma loja digital, na qual a cliente pode customizar seu sapato e deixá-lo do seu gosto. A característica artesanal dos sapatos – DNA do qual a família não abre mão – abre campo para uma enorme gama de materiais, cores, com ou sem salto, para combinar o gosto, o estilo e o conforto de cada uma.

