A São Paulo Companhia de Dança faz noite de gala, em novembro, no Teatro Sérgio Cardoso. Com presença confirmada de Thiago Soares, primeiro bailarino do The Royal Ballet de Londres, e Daniel Camargo, primeiro bailarino do Stuttgart Ballet.

Eles vão dançar, respectivamente, os grands pas de deux d’O Cisne Negro, de Mario Galizzi, e de Dom Quixote, de Marius Petipa.