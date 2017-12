O ex-ministro do TST Caputo Bastos casou um filho na terça-feira e a filha na quarta. Onde? Em Roma, intramuros no Vaticano, com direito a bênção pessoal do papa e companhia de 250 brasileiros em ambas as cerimônias.

