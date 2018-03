Olavo Monteiro de Carvalho vai presidir o conselho de administração de um novo escritório carioca a ser lançado sexta-feira por Eduardo Paes. A exemplo do Thinking London, a ideia é atrair investimentos gerais e, em particular, para a Olimpíada do Rio de 2016. Com ele, na empreitada, estão José Luiz Alquéres, Maria Silvia Bastos Marques e Paulo Ferraz.

