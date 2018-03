Pesquisa mostra preocupação de brasileiros com política de igualdade

De olho

Enquanto Temer ainda deve estar pensando sobre como escorregou no seu discurso no Dia Internacional da Mulher, lembrando as tarefas domésticas das mulheres, o Ibope esquenta no forno – e divulga essa semana– uma extensa pesquisa montada em parceria com a ONU Mulheres.

Ela mostra que entre os entrevistados, 75% consideram de grande ou extrema importância o desenvolvimento, pelo governo, de políticas de promoção da igualdade entre mulheres e homens. Foram ouvidas, em fevereiro, 2002 pessoas, acima de 16 anos, espalhadas em 143 municípios brasileiros

Desafogo?

Os municípios choram, choram, mas em janeiro e fevereiro receberam 8,77% a mais de recursos Do Fundo de Participação dos Municípios, na comparação com o ano passado. E o Observatório de Informações Municipais, que levantou os dados, prevê que essa diferença continue subindo até passar dos 18%, em abril.

Big brother

Cerca de 90 cinemas dos EUA e Canadá vão exibir o filme 1984, com John Hurt, em protesto contra as políticas de Trump. Será no dia 4 de abril – o dia que o personagem do livro, Winston Smith, assinala na primeira página de seu diário ilegal, no clássico escrito por George Orwell.

Nem te ligo

Dilma Rousseff – que está na Suíça para encontros e palestras – quebrou o protocolo de ex-presidentes e dispensou o carro oficial da embaixada brasileira. Ela e Marco Aurélio Garcia estão se locomovendo por Genebra apenas de táxi.

Car wash

Famosa por ter dado assistência a Edward Snowden, na disputa com investigadores americanos, Beatriz Edwards vem a SP dar uma espécie de… visão “americana” da Lava Jato. Responsável pela área internacional da accountability do governo dos EUA, ela vai falar sobre aspectos éticos e o papel dos informantes e delatores nas áreas pública e privada. No Insper, quarta-feira, dia 15.