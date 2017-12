A ONG Minha Sampa vai inovar nos debates eleitorais. Convidou um time de especialistas em mobilidade, educação, saúde e gestão pública para analisar as falas dos candidatos nos debates eleitorais do SBT, no dia 23, e da Globo, no dia 30.

No encontro, chamado de “Detector de Mentiras”, as informações sobre esses temas serão checadas pelos especialistas e enviadas para quem se inscrever via Whatsapp e Facebook.

Entre os confirmados estão Paulo Saldiva, Mauricio Boizini e Gustavo Fernandes.