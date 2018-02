Maria Alice Solimene, entre outros, posou com a camiseta do SP.ECOERA – evento de moda sustentável criado pela estilista Chiara Gadaleta e que acontece sexta e sábado, no museu A Casa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.